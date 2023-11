Hunderttausende bei propalästinensischem Marsch

Wachen am Kriegerdenkmal

Premierminister Rishi Sunak rief die Demonstranten auf, sich friedlich zu verhalten und das britische Weltkriegsgedenken am „Armistice Day“ zu respektieren. Am Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg 1918 erinnern Politiker und die Royal Family traditionell am Kriegsdenkmal Kenotaph in der Innenstadt an die Kriegstoten.