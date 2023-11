Arzt behauptet: Größtes Gaza-Spital außer Betrieb

Nach Angaben des Mediziners soll inzwischen nur noch eine Klinik im Gazastreifen, das Al-Ahli-Krankenhaus, in Betrieb sein. Dort sei das Gelände in ein Lazarett umfunktioniert worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Freitag schon mitgeteilt, es seien derzeit 20 der 36 Krankenhäuser in dem Küstengebiet nicht mehr im Einsatz.