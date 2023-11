Auf den Spuren der Habsburger in Panonnien

Das Burgenland hat vielfältige Gründe, stolz auf seine ungarische Vergangenheit zu sein. Zu diesem Resultat kommen Ingrid Schramm und Andrea Glatzer in ihrem neuen Buch „Die Schicksalsspur der Habsburger in Pannonien“. „Unser Ungarn-Bild ist geprägt von den Auswüchsen des stalinistisch beeinflussten Kommunismus in den Ostblockstaaten. Es vernebelt den Blick auf das einst mächtige Königreich, das den Habsburger Herrschern mehrmals als Helfer in der Not beigestanden ist.“ Von den Autorinnen gelobt wird Karl von Habsburg-Lothringen, der mit 29 Jahren Kaiser wurde.