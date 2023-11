Das große Hoffen auf die Wintertouristen beginnt

Trotz des teils verregneten Sommers zogen Kärntens Touristiker eine durchaus positive Bilanz. Doch die Verschnaufpause für die knapp 2000 Beherbergungsbetriebe in Kärnten dürfte nur kurz sein. Denn immer mehr Hotels und Pensionen rüsten um und haben ihre Häuser das ganze Jahr für Gäste geöffnet. Allesamt in der Hoffnung, dass auch der Winter ordentlich Geld in die Kassen spült. Wie das geschehen soll: