Mit 92 gegen Hass im Netz

„I sog, wos i ma denk, und i red so, wie mir der Schnabel gwachsen is! Denn mir ist egal, was andere darüber denken!“ Gertrude Lechner aus der Wachau (Niederösterreich) – bei 104.000 Followern auf TikTok besser bekannt als die legendäre Oma Trude – sollte mit ihren 92 Jahren wohl doch noch in die Politik einsteigen. „I würd euch alle durchbeuteln“, sagt sie keck bei ihrem Besuch im Bundeskanzleramt. Zum ersten Mal war sie dort. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, die Oma Trude bei der „Starnacht in der Wachau“ kennenlernen durfte, hat sie kurzerhand eingeladen, um über den TikTok-Hype und Hass im Netz zu plaudern.