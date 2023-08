100.000 Menschen lieben Oma Trude (92) auf TikTok

Trude-Omas Küchen- und Lebensweisheiten

Die einstige Wirtin verbringt ihre Zeit gerne in der Küche - dort backt sie liebend gerne diverse Mehlspeisen, aber auch herzhafte Gerichte. Ein Kochbuch ist auch schon in Planung. In diesem verrät sie ihre Lieblingsrezepte und plaudert auch aus dem Nähkästchen. Ab Oktober soll es das Buch dann zu kaufen geben.