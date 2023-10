DNA-Spuren: Haftbefehl für Minister-Einbrecher

Wie ausführlich berichtet, kam es zum sommerlichen Einbruchsschock für die ÖVP-Spitzenpolitikerin via Handy im Nizza-Urlaub. Die EU- und Verfassungsschutzministerin musste live via Web-Überwachungskameras mitansehen, wie zwei Täter in ihre Stadt-Wohnung, – privater Rückzugsort der 42-jährigen Salzburgerin bei längerer Regierungsarbeit – eingedrungen waren.