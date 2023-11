Frau attackierte Ex mit Messer: „Wollte nur reden“

An jenem Nachmittag des 13. Juni saß das Opfer (60) mit seiner Familie im Garten seines Wohnhauses in Salzburg-Gneis. Die Ex-Freundin tauchte auf. Vor den Augen von Frauen und einem Kind rammte sie laut Anklage ein Klappmesser in den Bauch des Mannes. „Ihr seid die Nächsten“, soll sie noch gesagt haben, bevor sie verschwand. Danach folgte die Festnahme.