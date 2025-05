An einem Abend zum Salzburger werden

Wie fühlt sich das echte Salzburg an? Und wie wird man Salzburger, wenn man nicht hier geboren, sondern gestrandet ist? Wenn man dazugehören will, aber nicht weiß, was genau das eigentlich heißt? Calixto María Schmutter hat aus diesen Fragen ein Stück gemacht: „DYSPHORIA CITY: Salzburg“. Premiere ist heute, am 8. Mai, in der ARGEkultur.