Kapitän Tom Raffl war das letzte Scheibchen

Scheibchenweise, speziell für die Auftritte in ihren sozialen Kanälen aufbereitet, präsentierten die Red Bulls in den vergangenen zwei Wochen jene Cracks, die – dank bestehender Verträge oder meist vorzeitig verlängerter – weiter mit dem zehnfachen Eishockeyliga-Meister auf Titeljagd gehen werden. Als 20. und letzter war Mittwoch Tom Raffl, der mit den Eisbullen bereits seine 15. Saison in Angriff nimmt, an der Reihe.