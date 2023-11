Gaza-Fotografen sollen von Anschlag gewusst haben

CNN bricht Verbindungen zu Fotograf ab

CNN teilte bereits mit, keine Fotos mehr des Gaza-Fotografens mehr zu verwenden. „Obwohl wir bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund hatten, an der journalistischen Genauigkeit der Arbeit, die er für uns geleistet hat, zu zweifeln, haben wir beschlossen, alle Verbindungen zu ihm abzubrechen“, so der Sender. Von Associated Press hieß es gegenüber der „Washington Times“: „Wir verwenden Bilder, die von Freiberuflern auf der ganzen Welt aufgenommen wurden, auch in Gaza. Hassan Eslaiah war gelegentlich freiberuflich für AP und andere Nachrichtenorganisationen tätig.“ Die Agentur betonte: „Die Associated Press hatte keine Kenntnis von den Anschlägen vom 7. Oktober, bevor sie stattfanden.“