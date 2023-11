Israel: Wichtige Hochburg der Hamas eingenommen

19 Palästinenser bei Luftangriff in Flüchtlingslager getötet

Auch das größte und am dichtesten besiedelte der acht Flüchtlingslager im Gazastreifen soll am Mittwoch angegriffen worden sein. Dabei sollen mindestens 19 Palästinenser getötet worden sein, teilte das palästinensische Innenministerium mit. Bei dem Luftangriff sei ein Haus in der Nähe eines Krankenhauses im Flüchtlingslager getroffen worden.