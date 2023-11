Israels Armee: Hamas-Waffenentwickler getötet

Bei seinem Vormarsch konzentriert sich Israels Militär, das weitverzweigte Netz aus Terror-Tunneln der Hamas unschädlich zu machen. Die Streitkräfte veröffentlichten am Mittwoch Videos, die zeigten, wie schweres Gerät Tunneleingänge im sandigen Boden aufgrub und eine Betonplatte hochhob (siehe oben). In einem Videoclip war ein Tunnel zu sehen, der mit Betonplatten ausgekleidet war. Wasser- und Sauerstoffvorräte in den Tunneln zeugten von geplanten längeren Aufenthalten, so die Armee. Man habe auch unter einem Trainingslager der Hamas im nördlichen Gazastreifen Tunnelschächte entdeckt, die zerstört worden seien.