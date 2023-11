Waldhäusl: „Ist eine schwarze Watsch’n für‘s Land“

„ÖVP-Kern war Zünglein an der Waage“

Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) spricht indes von einem wichtigen Zeitgewinn für die Projekte. Anders sieht es ihr Parteifreund, der in Waidhofen an der Thaya beheimatete Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl: „Obwohl die ÖVP viel im Waldviertel unterwegs ist, waren es genau ihre Vertreter, die das beschlossen haben. Kern war das Zünglein an der Waage - eine schwarze Watsch’n für das Waldviertel.“ Und auch SPÖ-Gewerkschafter Andreas Hitz kritisiert: „Die Arbeitslosigkeit steigt, die Mittel werden zwar mehr, aber am Land wird abgebaut. Das geht sich für uns nicht aus.“