Düstere Aussichten für herausragende Job-Projekte

Nicht nur um das seit einem Dritteljahrhundert mustergültige Sozial- und Arbeitslosenprojekt „Eibetex“ in Waidhofen an der Thaya wird derzeit heftig gekämpft, denn der Sparstift soll bei vielen AMS-geförderten Projekten im Wald- und Mostviertel angesetzt werden. Grund dafür ist die neue Strategie von Neo-AMS-Chefin Sandra Kern, die die Mittel für Projekte, die vor allem zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit dienen, in den weitaus betroffeneren Regionen rund um Wien einsetzen will. Neben „Eibetex“ gibt es derzeit großes Bangen um den Verein „J.O.B.“ in Waidhofen an der Ybbs oder um „lebmit“ und „bunttex“, „Sozial Aktiv“ oder die „Arche“ im Bezirk Gmünd. In den Regionen gibt es großen Wirbel um die teilweise seit Jahrzehnten gut etablierten Vorzeigeprojekte, die oft mit tieferem Sozialcharakter als „nur“ dem Arbeitsmarkt ausgestattet sind.