„Waldviertler wieder einmal die Ang‘schmierten!“

Die Aufregung über einschneidende Kürzungen von AMS-geförderten Projekten in ganz Niederösterreich ist groß. „Nach dem ersten Wirbel hat man bei Projekten in Schwechat oder Amstetten dann kaum oder gar nicht mehr gekürzt. Im Waldviertel bleibt der Kahlschlag aber, obwohl es nun weitaus mehr Gelder vom Bund gibt. Wieder sind wir die Ang‘schmierten“, beruft sich Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) auf interne Quellen, dass das AMS NÖ an den Kürzungs- und Streichungsplänen im infrastrukturschwachen Landesnorden festhalten will.