Doch keine Schließung? Hoffnung für AMS-Projekt

„Fordere die Fortführung“

Auch Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) stellt sich jetzt an die Seite der Kritiker jener umstrittenen Sparpläne, denen etwa das erfolgreiche Arbeitsmarktprojekt Eibetex in Waidhofen an der Thaya zum Opfer fallen soll. Der Einrichtung, die Langzeitarbeitslosen und Behinderten den (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben ermöglicht, droht ja bekanntlich das Aus. „Da man nun doch mehr Geld erhält, fordere ich die Fortführung von Eibetex und ähnlichen Job-Initiativen“, so Rosenkranz. Es sei nicht einzusehen, dass funktionierende Strukturen gerade im ländlichen Raum zerschlagen werden.