„Italiener“ Schopp: „Ein unvergessliches Spiel!“

Markus Schopp: Jetzt Hartbergs Trainer, früher Spielerlegende bei Sturm. Und ehemaliger Italien-Legionär. 80 Spiele spulte der Grazer in der Serie A ab, gegen Maldini, Totti, Buffon und Co. Am meisten Gänsehaut bereitet Schopp aber Atalanta, Sturms Donnerstag-Gegner in der Europa League.