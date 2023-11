Bayern-Keeper Neuer nimmt ÖSV-Dame unter Vertrag

Die Vorarlbergerin Sonja Gigler ist nach ihrem im Februar bei der WM in Bakuriani (Geo) erlittenen Kreuzbandriss noch immer auf dem Weg zurück. „Aktuell befinde ich mich in der finalen Phase des Konditrainings“, verrät die 21-Jährige, die in der letzten Saison gleich zwei Podestplätze im Weltcup einfahren konnte und zum „Rookie of the Year“ gewählt wurde.