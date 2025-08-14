Wenn Vorarlberger „rärig“ werden

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute wird es emotional, denn er nimmt sich des Wörtchen „rärig“ an.
Rära als auch bläägga bedeuten im Alemannischen weinen, und beide Zeitwörter werden immer noch häufiger verwendet als ihre modernere Variante weina, die dem Hochdeutschen entlehnt ist und vor allem jüngere Alemannen benutzen. Weinen Menschen dem Anlass und Auslöser der Traurigkeit angemessen und entsprechend, so wird dies von ihrer Umwelt als natürlich angenommen und nicht etwa als verweichlicht erachtet oder weiter kommentiert.
Ist eine Person hingegen sehr nahe am Wasser gebaut und weint praktisch wegen jeder Kleinigkeit und bei jedem beliebigen Anlass (selbst noch bei jenen, die sie persönlich gar nicht betreffen, wie es chronische Hochzeits- und Beerdigungsheuler tun), so wird diese Person hierzulande pauschal als rärig bezeichnet („D’Sabine ischt a fürchtig Rärige“).
Will ein Sprecher sich über diese Eigenschaft lustig machen oder die weinerliche Person abwerten, so verunglimpft er sie verstärkend als rärigs Füdla (=weinerlicher Hintern) oder kurz: Rärfüdla. Alternativ und gleichbedeutend dazu spricht der Alemanne mitunter auch von einem Blääggfüdla.
Doch nicht nur Menschen aus Fleisch und Blut können rärig sein: Im übertragenen Sinne bezeichnet der Voradelberger auch einen Film dann als rärig, wenn er sein Publikum zu Tränen rührt (Tränendrüsenfilm, Schmachtfetzen) – und dies ganz unabhängig davon, ob der einzelne Zuschauer von Haus aus rärig ist oder aber ein harter Knochen.
