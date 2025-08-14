Wenn Vorarlberger „rärig“ werden

Rära als auch bläägga bedeuten im Alemannischen weinen, und beide Zeitwörter werden immer noch häufiger verwendet als ihre modernere Variante weina, die dem Hochdeutschen entlehnt ist und vor allem jüngere Alemannen benutzen. Weinen Menschen dem Anlass und Auslöser der Traurigkeit angemessen und entsprechend, so wird dies von ihrer Umwelt als natürlich angenommen und nicht etwa als verweichlicht erachtet oder weiter kommentiert.