Bregenz sehnt sich nach dem ersten Saisonsieg

Heute (18) kommt der noch makellose FAC, die Floridsdorfer starteten mit zwei Siegen und 5:0 Toren in die Meisterschaft. „Ein sehr kompaktes Team, sie lassen ihren Gegnern nicht viel Raum. Die Spiele letzte Saison gegen sie waren sehr knapp“, weiß Van Acker, „wir müssen heute sehr geduldig sein. Unnötige Ballverluste dürfen wir uns keine leisten. Wir dürfen nicht zu offensiv spielen, aber auch auf keinen Fall zu defensiv. Aber wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, ich bin optimistisch.“