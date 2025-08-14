Lustenau will dritten Saisonsieg bei den Falken

Mit zwei Siegen sind die Lustenauer perfekt in die neue Saison in der zweiten Liga gestartet. Jetzt wollen Trainer Markus Mader und sein Team ber dran bleiben. Und wollen bei den Kapfenberger Falken, die zum Auftakt nur gestutzt wurden, nachlegen.
Nach zwei Auftaktsiegen sind die Lustenauer nun hungrig auf mehr. Und der dritte Dreier in Serie soll nun am Besten am Freitag (18) beim Kapfenberger SV folgen. Die Vorzeichen sprechen klar für die Grün-Weißen. Die eben schon sechs Punkte sammelten, dabei fünfmal trafen und kein Gegentor kassierten. Die Falken dagegen verloren zweimal, haben noch kein Tor erzielt.
Mader warnt
Trotzdem warnt Austria-Coach Markus Mader vor den Steirern, auf die man auch in der dritten Runde des ÖFB-Cups treffen wird: „Kapfenberg will unbedingt auf die Siegerstraße zurückkehren. Wir werden auf einen hoch motivierten Gegner treffen und müssen bereit sein.“
Personell schaut es gut aus für den Trainer, nur auf den kranken Innenverteidiger Robin Voisine muss Mader höchstwahrscheinlich verzichten.
Kommentare
