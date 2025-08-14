Lustenau will dritten Saisonsieg bei den Falken

Nach zwei Auftaktsiegen sind die Lustenauer nun hungrig auf mehr. Und der dritte Dreier in Serie soll nun am Besten am Freitag (18) beim Kapfenberger SV folgen. Die Vorzeichen sprechen klar für die Grün-Weißen. Die eben schon sechs Punkte sammelten, dabei fünfmal trafen und kein Gegentor kassierten. Die Falken dagegen verloren zweimal, haben noch kein Tor erzielt.