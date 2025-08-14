84-Jähriger starb durch Rauchgasvergiftung

Leblos im Bett

Erst gegen 4.30 Uhr gelang es den Einsatzkräften, sich über eine Leiter Zutritt zum Schlafzimmer des Seniors zu verschaffen. Dort fanden sie den 84-Jährigen leblos im Bett. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Noch nicht bekannt ist weiterhin, weshalb das Feuer ausgebrochen ist. Die diesbezüglichen Ermittlungen laufen.