84-Jähriger starb durch Rauchgasvergiftung

Traurige Nachrichten gab es am vergangenen Donnerstag: In Feldkirch-Tisis war ein 84-Jähriger bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen. Wie die Obduktion nun ergab, verstarb der Mann an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.
Besonders tragisch: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dürfte sich das Feuer über einen längeren Zeitraum unbemerkt ausgebreitet haben. Der Mann dürfte den Rauch im Schlaf eingeatmet haben.
Beim Eintreffen der Florianijünger, die gegen 3.20 Uhr verständigt worden waren, griffen die Flammen vom betroffenen Zimmer auf das Obergeschoss und den Dachstuhl über. Das Haus stand in Vollbrand.
Leblos im Bett
Erst gegen 4.30 Uhr gelang es den Einsatzkräften, sich über eine Leiter Zutritt zum Schlafzimmer des Seniors zu verschaffen. Dort fanden sie den 84-Jährigen leblos im Bett. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Noch nicht bekannt ist weiterhin, weshalb das Feuer ausgebrochen ist. Die diesbezüglichen Ermittlungen laufen.
