Wie im Märchen: Rossinis „La Cenerentola“

Atemberaubende Rasanz

In Bregenz hat Regisseurin Amy Lane wieder einiges an Zauber zurückgeholt, eben in der Figur des „Herrn über die Zeit“ – und indem sie die Handlung auf einen Rummelplatz verlegt hat, wo alles möglich ist, die Sinne verwirrt werden und ein Festmahl im Wagen einer Achterbahn stattfindet. Inspiration dazu ist ihr die Musik Rossinis, die einesteils atemberaubende Rasanz und Virtuosität, zum anderen große Gefühle bereithält. Amy Lane und der Bewegungscoach Tim Claydon haben das junge Ensemble bis in die Fingerspitzen hin durchchoreografiert, und es sind sämtlichen Beteiligten inklusive der acht Herren des Projektchores Rosen zu streuen für ihre präzise und dabei so glaubhafte Umsetzung. Die Lichtregie von Charlie Morgan Jones unterstützt die atemberaubende und sinnverwirrende Atmosphäre.