Brutalo attackierte Frau mit Rettungsreifen

Am frühen Mittwochabend ist eine Frau bei einem Badesteg an der Bregenzer Pipeline Opfer eines Angriffs geworden. Dabei wurde sie unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Es war ein Angriff aus heiterem Himmel: Die Frau saß gegen 17.30 Uhr auf der Treppe eines Badestegs, als ihr plötzlich ein unbekannter Mann einen massiven Rettungsreifen ins Gesicht schleuderte. Die Frau zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Der Täter, von dem keine nähere Personenbeschreibung vorliegt, trat umgehend die Flucht an. Ein weiterer Unbekannter, der den Rettungsreifen-Werfer offenbar kannte, entschuldigte sich noch kurz beim Opfer, dann machte auch er sich aus dem Staub.
Etwaige Zeugen des Vorfalls werden ersucht, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bregenz (0 59 133 8120) in Verbindung zu setzen.
