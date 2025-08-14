Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 5 Prozent gestiegen

Hohe Nachfrage für Studiengänge an FHV

Vorarlberg
14.08.2025 12:35
Die FHV bietet mehr als 20 Studienprogramme in Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Soziales und ...
Die FHV bietet mehr als 20 Studienprogramme in Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Soziales und Gesundheit.(Bild: FHV)

Die Fachhochschule Vorarlberg (FHV) bildet Fach- und Führungskräfte in Technik, Wirtschaft, Gestaltung sowie Soziales und Gesundheit aus. Das Interesse für ein Studium in Vorarlberg ist groß, die Bewerberzahlen sind um rund fünf Prozent höher als im Vorjahr.

0 Kommentare

„Wir bieten ein Studium am Puls der Zeit, unsere Absolventen sind gefragte Fach- und Führungskräfte am Arbeitsmarkt“, betont FHV-Geschäftsführer Stefan Fitz-Rankl. Bereits seit vielen Jahren wird seitens der Dornbirner Bildungseinrichtung eng mit den Playern aus Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft zusammengearbeitet – davon würden am Ende alle Seiten profitieren. Dass sich ein Studium auszahlt, untermauert zudem eine aktuell veröffentlichte Studie von Statistik Austria. Diese zeigt, dass Akademiker in Vorarlberg im österreichischen Bundesländervergleich nach den ersten drei Berufsjahren am meisten verdienen.

Kein Wunder also, dass die Studienplätze gefragt sind. So gibt es aktuell  1222 Bewerbungen für einen der Studiengänge an der FHV. Das sind um rund fünf Prozent mehr als noch im Vorjahr. Die Quote pro Studienplatz liegt bei 1,6. Das Bewerbungsportal ist für einige Studienprogramme noch bis 31. August geöffnet. „Wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung”, betont Fitz-Rankl. Das Angebot an Bachelor- und Masterstudien an der FHV bietet eine breit gefächerte Auswahl in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung sowie Soziales und Gesundheit.

Fachkenntnisse und Future Skills
Die Studienprogramme an der FHV vermitteln einerseits die notwendigen Fachkenntnisse, andererseits auch sogenannte Future Skills, um in der Berufswelt von morgen erfolgreich zu sein. Dazu zählen beispielsweise Selbstreflexion, kritisches Denken, Anpassungsfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. Ebenso aber auch, das Bewusstsein für ethische und soziale Verantwortung zu stärken und das Verständnis für Nachhaltigkeit zu fördern.

„Diese Kompetenzen sind interdisziplinär in allen Studienprogrammen verankert“, erläutert FHV-Rektorin Regine Kadgien. Studienprogramme an der FHV würden kontinuierlich weiterentwickelt. Ziel sei es, eine hohe Zufriedenheit, sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden zu erreichen. Das sorge letztlich auch für positive Impulse in der Wirtschaft und Gesellschaft.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
19° / 28°
Symbol wolkig
Bludenz
18° / 31°
Symbol wolkig
Dornbirn
19° / 31°
Symbol wolkig
Feldkirch
18° / 31°
Symbol wolkig

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
165.984 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
123.395 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
113.989 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1686 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1526 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1342 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Vorarlberg
„Vögels Lexikon“
Wenn Vorarlberger „rärig“ werden
Um 5 Prozent gestiegen
Hohe Nachfrage für Studiengänge an FHV
Brand in Feldkirch
84-Jähriger starb durch Rauchgasvergiftung
Bregenzer Festspiele
Wie im Märchen: Rossinis „La Cenerentola“
Ursache geklärt
Batterie im Altpapier löste Brand bei Loacker aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf