Hohe Nachfrage für Studiengänge an FHV

Kein Wunder also, dass die Studienplätze gefragt sind. So gibt es aktuell 1222 Bewerbungen für einen der Studiengänge an der FHV. Das sind um rund fünf Prozent mehr als noch im Vorjahr. Die Quote pro Studienplatz liegt bei 1,6. Das Bewerbungsportal ist für einige Studienprogramme noch bis 31. August geöffnet. „Wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung”, betont Fitz-Rankl. Das Angebot an Bachelor- und Masterstudien an der FHV bietet eine breit gefächerte Auswahl in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung sowie Soziales und Gesundheit.