„Benko waren die Menschen immer wurscht“

In der aktuellen Ausgabe von „Club 3“ erklärt der Innenpolitik-Journalist der Kronen Zeitung, Erich Vogl, was in dem gefallenen Immo-Jongleur Rene Benko vorgehen könnte. „Dem waren die Menschen immer wurscht“, ist er sich sicher. Und weiter: „Es ist die Abgehobenheit, die die kleinen Menschen aufregt.“