Emotionaler „Club 3“: Zoff um Flüchtlingsdebatte!

In der aktuellen Sendung „CLUB 3“ begrüßt Moderatorin Tanja Pfaffeneder Hans Arsenovic, Wirtschaftssprecher der Wiener Grünen, Udo Guggenbichler, Wirtschaftssprecher der Wiener FPÖ sowie Caroline Hungerländer, Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei. Ein zentrales Thema ist die finanzielle Unterstützung einer syrischen Familie mit sieben Kindern, die in Wien monatlich 4.600 Euro erhält. Zum Vergleich: In Oberösterreich würde dieselbe Familie nur knapp die Hälfte dieser Summe bekommen.