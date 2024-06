Hotelier: „Die Preise sind davongaloppiert!“

„Auch die Teuerung spielt eine große Rolle: „Die Preise sind davongaloppiert. Alleine die Reinigung der Bettwäsche kostet nun 70% mehr als vor wenigen Jahren. Auf der anderen Seite bleiben die Gäste 1-2 Nächte kürzer.“ Hinteregger kritisiert, dass die Politik bei der Senkung der Strompreise versagt habe, besonders in Bezug auf die Merit-Order. „Ich will gar keine Förderungen – ich will die besten Rahmenbedingungen“, so Hinteregger. „Wir wollen für den Gast da sein – nicht für hunderttausend Formulare“, so der Investor aus „2 Minuten, 2 Millionen.“