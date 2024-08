„Wie islamistisches Krebsgeschwür im Internet“

Hassprediger und Radikalisierung

Stefan Kaltenbrunner, Autor und Journalist, ergänzt, dass der Fall Beran A. ein klares Beispiel dafür sei, wie schnell Jugendliche in die Fänge extremistischer Gruppen geraten können. „Ich vergleiche das immer wie ein islamistisches Krebsgeschwür, welches sich durchs Internet fräst“, so Kaltenbrunner. „TikTok wird nicht kontrolliert und wenn man in dem Algorithmus drinnen ist, gibt es kein Entrinnen mehr“, so Kaltenbrunner weiter. Hassprediger nutzen die Anonymität und Reichweite sozialer Netzwerke, um ihre Botschaften zu verbreiten. Sie inszenieren sich oft als charismatische Anführer oder als „Mentoren“, die den vermeintlich „wahren“ Islam lehren. Mit einfachen, emotional aufgeladenen Videos und Botschaften schaffen sie es, Unsicherheit und Frustration junger Menschen auszunutzen und sie für ihre extremistische Agenda zu gewinnen.