„Politiker im Rampenlicht – Wähler haben es satt“

Die FPÖ ist am Sonntag erstmals als stimmenstärkste Partei aus einer Nationalratswahl hervorgegangen. „Genießt es alle miteinander, saugt es auf mit jeder Faser eures Körpers, es ist ein Stück Geschichte, dass wir heute geschrieben haben“, so der Chef der Blauen Herbert Kickl in der „Stiegl-Ambulanz“ in Wien.