„Soziale Medien sind das Tor zur Hölle“

Die Schönheit hat in der menschlichen Geschichte immer eine zentrale Rolle gespielt. Ob in der antiken griechischen Kunst, in den idealisierten Körperbildern der Renaissance oder in der heutigen Zeit – das Streben nach Schönheit war stets ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Doch mit dem Aufkommen von Social Media hat sich die Art und Weise, wie wir Schönheit wahrnehmen und uns selbst in Bezug auf sie bewerten, massiv verändert. „Das Tor zur Hölle“, so drastisch beschreibt der ästhetische Mediziner Dr. Rolf Bartsch die sozialen Medien.