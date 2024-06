„Frauen werden härter bewertet und beurteilt“

„Frauen haben es in der Politik nicht leicht“

Was auffällt: Von der Kommissionspräsidentin abwärts und durch alle Lager konnten Politikerinnen Erfolge verzeichnen. Obwohl es Frauen in der Politik oft deutlich schwerer haben als ihre männlichen Kollegen. In Deutschland konnten Alice Weidel von der AfD sowie die Partei von Sahra Wagenknecht punkten. In Brüssel feierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Sieg ihrer konservativen Parteifamilie. In Frankreich strahlte Marine Le Pen, in Italien konnte sich Giorgia Meloni über ein starkes Ergebnis freuen. „Gerade wenn es um harte Themen geht, wie zum Beispiel Migration oder Sicherheit, wird man stärker bewertet und beurteilt als Männer“, so die ÖVP-Politikerin Laura Sachslehner.