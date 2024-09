„Müssen Abschiebungen konsequent umsetzen“

„Lässig leben“- Kampagne

Was seine Landespolitik angeht, so ist sich Doskozil sicher, dass man hier auf dem richtigen Weg sei. Die Landesholding Burgenland und ihre Tochterunternehmen hätten in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass das Burgenland einen Entwicklungsschub erfahren hat. Mit der neuen Kampagne „Lässig leben – Burgenland eben“ sollen die Stärken der Region – in den Bereichen Gesundheit, leistbares Wohnen & Leben, Wirtschaft & Tourismus – in den Fokus gerückt werden.