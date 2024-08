Militärexperte: „Blatt hat sich gewendet!“

Seit Februar 2022 tobt ein blutiger Krieg in der Ukraine. Walter Feichtinger, Brigadier i.R. skizziert die derzeitige Lage als „schwer durchschaubar“, stellte aber fest, dass die Ukraine mit ihrer jüngsten Gegenoffensive eine neue Dynamik in den Konflikt gebracht habe. „Das Blatt hat sich gewendet, weil die Ukraine diese Gegenoffensive, diesen Befreiungsschlag gemacht hat“, so der Militärexperte. FPÖ-Wehrsprecher Reifenberger betont: „Wir haben hier einen Krieg, der aus Sicht der Ukraine notwendig geführt werden muss. Es ist die Selbstverteidigung ihres Landes. Ich fürchte aber, dass die internationale Unterstützung, die hauptsächlich von den USA kommt, darauf abzielt, die Ukraine gerade so weit zu stärken, dass sie nicht verliert, aber nicht genug, um einen Sieg zu ermöglichen.“ Der Grüne Wehrsprecher David Stögmüller ist sich sicher: „Wenn Europa und die USA die Ukraine nicht unterstützen würde, wäre unsere Sicherheitslage in Europa massiv verschlechtert.“