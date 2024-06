Luisser: „Ungarn gehört für diese Politik gelobt“

Ein besonders schwerer Fall ereignete sich kürzlich in Horn, wo ein 35-jähriger Afghane auf zwei 16-Jährige und einen 53-Jährigen mit einem Gürtel einschlug. Dabei erlitt einer der Jugendlichen schwere Verletzungen, als ihm die Gürtelschnalle 2,5 Zentimeter tief in den Kopf eindrang, was eine Notoperation notwendig machte. Der 53-Jährige erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Der Auslöser für diese Gewalt war anscheinend ein Missverständnis bezüglich eines auf dem Boden liegenden Sackerls, das Essen des Afghanen enthalten haben soll. Eine Nichtigkeit eben. Oder in Traiskirchen, wo zwei Asylwerber mehrfach Kinder in einem beliebten Freibad belästigten. Wöchentlich erscheinen mittlerweile solche Schlagzeilen. Am Ende des Tages liest man oft: „Auf freien Fuß angezeigt“ oder „amtsbekannt.“ Sind der Justiz die Hände gebunden oder warum bleiben solche mutmaßlichen Täter jahrelang im Land?