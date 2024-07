Wettbewerb um leistbare Wohnungen nimmt zu

Dass der gemeinnützige Wohnbau sich großer Beliebtheit erfreut, unterstreicht auch die Präsidentin der Mietervereinigung, Elke Hanel-Torsch. Dies liegt aber nicht nur an den im Schnitt um 20 % günstigeren Mieten und der hohen Wohnqualität (wie beispielsweise mit Dachpool oder Urban Gardening), sondern auch an unbefristeten Verträgen. Sie macht darüber hinaus private Immobilienspekulanten für die steigenden Preise verantwortlich. „Früher konnte sich die Mittelschicht Wohnraum leisten, heute ist das oft nicht mehr möglich. Hier haben auch Spekulanten eine Verantwortung, die die Preise in die Höhe getrieben haben. Deswegen ist auch die Nachfrage nach gemeinnützigen Wohnungen und Gemeindebauten enorm gestiegen, weil diese weiterhin im Vergleich leistbar sind. Entsprechend hoch ist dort auch die Wohnzufriedenheit“, so Hanel-Torsch.