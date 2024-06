Christoph Leitl: „Ich fürchte den Sturm!“

Kommt ein 3. Weltkrieg?

Der Konflikt zwischen China und Taiwan rückt immer stärker in den Fokus. Die Spannungen in Ostasien könnten auch Europa erheblich beeinflussen. Die Frage, ob ein Dritter Weltkrieg bevorsteht, ist eine, die angesichts der aktuellen globalen Spannungen immer häufiger gestellt wird. Die Welt befindet sich in einem Ausnahmezustand. „Ich fürchte den Sturm“, meint der Präsident der europäischen Bewegung Christoph Leitl.