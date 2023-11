So sollen Schulen jetzt gegen Extremismus vorgehen

Inhalte sind laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) das Verbots- und Symbole-Gesetz, Demokratie, Menschenrechte und der Kampf gegen Antisemitismus. Der Startschuss ist am Montag in der Bundesbildungsanstalt für Sozial- und Elementarpädagogik in St. Pölten gefallen. Im kommenden Jahr sollen die Workshops in interessierten Schulen folgen.