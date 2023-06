Studie: Alarm um Extremismus bei Zuwanderern

Tschetschenen-Szene

„Hohes Radikalisierungspotenzial“ - was die Experten mit deutlichen Abschottungstendenzen und einer teils gewaltaffinen Ehrkultur begründen. Obwohl es nach dem Schock der hohen Zahl an Ausreisen tschetschenischer Dschihadisten in den Syrienkrieg innerhalb der Community Bemühungen gegeben habe, Extremismus zu bekämpfen, steht man heute weiterhin vor großen Herausforderungen.