WAC-Boss Riegler: „Das ist eine Enttäuschung!“

„Wir stecken etwas in der Krise und müssen uns da jetzt raushanteln!“ Wie? „Die letzten Auftritte waren in allen Belangen nicht berauschend – das muss sich ändern, ich will einen anderen Auftritt sehen. Mehr Herz, Gier und Gas will ich für den Fight um die Top 6 sehen. Unser Spielweise muss wieder so aussehen, dass wir alle hinter einem großen Ziel stehen!“