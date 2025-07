Tradition und Geschichte hinter der Angelobung

Früher wurde der Eid auf den Kaiser geleistet

Bevor es das Bundesheer bzw. die heutige Republik Österreich gab, mussten noch Eide geleistet werden. So legten Soldaten in der Habsburgermonarchie den Treueeid auf den Kaiser ab. Bis 1938 galt in Österreich ein Fahneneid, der dann nach dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich vom „Wehrmachtseid“ abgelöst worden ist.