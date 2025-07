Über zwei Meter hohe Jakobus-Staute enthüllt

Der erste Jahrmarkt Kärntens war in Villach abgehalten geworden: Rund um den Jakobstag am 25. Juli im Jahr 1225. Jahrhundertelang geriet er in Vergessenheit, doch in den 1980ern initiierte die Bauerngman den Jakobimarkt wieder. Er eröffnet seither die Kirchtagswoche: Am Montag, 28. Juli, präsentieren Fieranten rund um die Jakobskirche schöne Produkte aus allerlei Handwerken.