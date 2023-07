WAC-„Doppelpacker“ Ballo schießt sich in Auslage

Der heute 21-Jährige schoss WAC am Wochenende zum 2:1-Auftaktsieg über Blau-Weiß Linz. Per genialem „Doppelpack“, seinem zweiten in der Bundesliga. Inklusive echtem Traumtreffer zum 1:0. „Eine Instinktsache – ich habe versucht, mal was anderes zu machen. Sicher eines meiner schönsten Goals!“, strahlt der gebürtige Ivorer, der in Linz aufgewachsen ist.