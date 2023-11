Schlager-Megastar kommt am Freitag nach Salzburg

„Für unser Konzert am Freitag habe ich für meine Fans eine große Überraschung. Ein Stargast wird uns auf der Bühne des Großen Festspielhauses besuchen. So viel kann ich schon verraten: Diese Person hat mich vor allem am Anfang meiner Karriere sehr unterstützt. Ohne sie wäre ich nicht dort, wo ich heute bin“, erzählt Sänger Nik P. der „Krone“.