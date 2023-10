Wenn der Erfolg in den Hintergrund rückt

Mit dem knappen 2:1-Sieg beim Schlusslicht aus Graz verteidigten die Eisbullen am Sonntag die Tabellenführung. Der amtierende Meister aus Salzburg hält nach 15 Spielen bei zwölf Siegen. So gut sind die Mozartstädter in ihrer Vereinsgeschichte noch nie in eine Liga-Saison gestartet. Alles eitel Wonne bei Thomas Raffl und Co.? Nein! „Wir machen wenig Tore, das ist eines unserer Probleme derzeit“, ist Lucas Thaler kritisch. Für Ali Wukovits kassiere man zu viele Strafen. Auch Trainer Oliver David ist nicht zufrieden. „Das kannst du als Coach aber auch nicht wirklich sein. Sonst verlierst du den Anschluss.“