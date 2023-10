Salzburg verteidigt in Graz Tabellenführung

Red Bull Salzburg steht weiter an der Tabellenspitze der ICE-Eishockeyliga. Der Titelverteidiger siegte am Sonntag bei den Graz99ers mit 2:1 und hält unverändert bei einem Punkt Vorsprung auf Fehervar. Die Ungarn untermauerte mit einem 5:2 bei den Pustertal Wölfen den Status als bestes Auswärtsteam der Liga. Die Black Wings Linz rückten mit einem 3:0 gegen HC Innsbruck bis auf einen Punkt an den drittplatzierten VSV heran.