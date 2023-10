Neutralitätsdebatte im Hohen Haus: FPÖ im Abseits

Brandstätter zu Kickl: „Sie können nur schreien“

Bezeichnend der Schlagabtausch mit Helmut Brandstätter (NEOS). Der verwies darauf, dass Kinder in der Ukraine sich im Keller verstecken müssten. Kickl: „Anderswo auch.“ Brandstätter: „Sie können nur schreien. Sie haben einen Vertrag mit Kriegsverbrecher Putin.“ Die Neutralität will keiner infrage stellen. Die Regierung verweist auf die in die Landesverteidigung investierten 16 Milliarden Euro.