Tanner: „Helfen Kickl gern von seinem hohen Ross“

Kickls „Sündenregister“

Dafür findet Kickl wie gewohnt plakative Worte: In dem offenen Brief spricht der FPÖ-Chef davon, dass die Neutralität und Souveränität Österreichs „ramponiert“ sei, das „Sündenregister“ von Schwarz-Grün sei „sehr lang“. Tanner dazu: „Kickl soll vor seiner eigenen Haustüre kehren, denn unter ihm (als Innenminister, Anm.) wurden unsere Soldaten nicht richtig ausgestattet. Was hilft uns die Neutralität, wenn sie nicht wehrhaft ist?“ Tanner wirft Kickl also - trotz nicht direkter Zuständigkeit als damaliger Innenminister - große Verfehlungen in der Sicherheitspolitik vor. Diese hätten auch negative Auswirkungen auf das Bundesheer gehabt.