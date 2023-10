EU sieht „gewaltiges Risiko“ für Terror in Europa

Angesichts des Kriegs zwischen Israel und der militanten Palästinenser-Organisation Hamas hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson vor einer erhöhten Terrorgefahr in Europa gewarnt. „Es gibt ein gewaltiges Risiko einer höheren terroristischen Bedrohung in Europa in Verbindung mit der Lage in Nahost“, sagte sie am Mittwoch mehreren europäischen Zeitungen.